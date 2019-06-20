АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мотоблок насмерть придавил пенсионера в Порховском районе

ДТП со смертельным исходом произошло в Порховском районе. 1 июля в 19:37 поступило сообщение о ДТП в Порховском районе в деревне Жателы у дома № 12 с участием мотоблока.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, мужчина 1948 года рождения, управляя мотоблоком, не справился с управлением и опрокинулся. В результате мотоблок придавил пенсионера, и он скончался до приезда скорой помощи.

1 июля в 00.10 в Невельском районе на 494 км дороги «Санкт-Петербург-Невель» водитель «Мицубиши Галант» 1984 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево. Водитель доставлен в Невельскую межрайонную больницу.