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Условным сроком отделался водитель-пенсионер, задавивший другого пенсионера в Дедовичском районе

Водитель, который в состоянии алкогольного опьянения сбил 70-летнего пенсионера в деревне Сорокино Дедовичского района, получил 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком - 3 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, сам водитель - тоже пенсионер. Ему 63 года, и он - житель Дно.

Источник: pixabay.com

«Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении водителя», - отметили в ведомстве.

В ведомстве добавили, приговором Дедовичского районного суда, водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

В судебном заседании установлено, что 14 апреля 2019, около 15 часов 30 минут, на 54-ом километре автодороги Порхов-Успенье водитель автомобиля марки «Ford Transit», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 70-летнего пешехода, который в результате скончался. Пешеход двигался по краю проезжей части дороги во встречном направлении.

В прокуратуре сообщили, что на решение суда повлиял возраст подсудимого, наличия хронических заболеваний. Водитель лишен прав заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми видами транспортных средств, также сроком на 3 года.