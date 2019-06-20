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В ДТП в Пскове пострадали младенец и пенсионерка

В двух ДТП в Пскове пострадали младенец, а также - пенсионерка. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области, эти аварии произошли 1 июля.

Источник: pixabay.com

Так, в Пскове, в 19.50, около дома № 121 по улице Леона Поземского водитель автомобиля Ford C-Max - молодой человек 1996 года рождения - выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с машиной Volkswagen Passat под управлением мужчины 1983 года рождения, отметили в управлении.

В результате ДТП пострадал пассажир Ford - мальчик 2019 года рождения, не госпитализирован.

Кроме того, в ведомстве рассказали и о ДТП, произошедшем в Пскове, у дома № 23 по улице Красноармейской набережной, в 20.10. Водитель Chevrolet Lacetti - мужчина 1983 года рождения - при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу пешеходу - сбил женщину 1959 года рождения. Она переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

Помимо этого, в ведомстве также сообщили произошедшем в этот день ДТП в Пушкиногорском районе в 16.50. На 9 километре дороги Носово - Зимари - Кашино водитель скутера Honda - молодой человек 2005 года рождения - на закругленном участке дороги не справился с управлением. Скутерист выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «УАЗ Патриот» под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель скутера, госпитализирован.