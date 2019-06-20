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В Псковской области в ДТП за неделю пострадало 27 человек

В дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в течение недели в Псковской области, пострадало 27 жителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, управление опубликовало данные за период с 27 июня по 3 июля.

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«За это время сотрудники ведомства выезжали на место ДТП 24 раза, чтобы оказать помощи по ликвидации последствий», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в этих ДТП погибло 5 человек. Также в управлении напомнили, что при реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокировано четверо пострадавших и один погибший. Травмированным гражданам доврачебная помощь не оказывалась. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.