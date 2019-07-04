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Пенсионер-велосипедист пострадал в ДТП в Пушкинских Горах

За 3 июля на территории Псковской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Пушкинских Горах в 10.05 у дома № 25 по улице Новоржевской водитель «Рено-Логан» – женщина 1977 года рождения на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю, приближающемуся по главной автодороге и совершила наезд на велосипедиста – мужчину 1949 года рождения. В результате ДТП пострадал велосипедист.

В Псковском районе в 10.10 на 6 км дороги Соловьи-Туховик водитель «ВАЗ-21074» – мужчина 1976 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадал сам водитель.

В Дедовичах в 12.55 у дома 69 по улице Бундзена водитель «Лифан» – женщина 1961 года рождения совершила наезд на пешехода – мужчину 1964 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

В Пскове в 23.40 у дома № 6 по улице 128 Стрелковой Дивизии водитель «Шевроле» – мужчина 1976 года рождения, на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу и совершил столкновение с «Рено», под управлением мужчины 1965 года рождения, который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадал пассажир « Рено» – женщина 1967 года рождения.