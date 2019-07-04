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АвтоМир / Происшествия / ДТП

ДТП на железнодорожном перегоне Дно – Вязье стало причиной задержки пассажирского поезда

04.07.2019 19:44|ПсковКомментариев: 0

Сегодня около 18:30 на железнодорожном переезде на перегоне Дно – Вязье произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №249 сообщением Санкт-Петербург – Минск. Машинист применял экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения с автомобилем.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в результате происшествия пострадавших нет, cхода подвижного состава нет. Поезд отправился далее по маршруту с задержкой 30 минут.

Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Берегите свою жизнь и жизни пассажиров и работников железнодорожного транспорта.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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