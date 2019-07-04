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Женщина погибла в ДТП в Новоржевском районе

Смертельное ДТП произошло в Новоржевском районе. 6 июля в 17.20 на 25-м км автодороги Пушкинские Горы - Локня водитель «Шевроле Нива» 1982 года рождения не справился с управлением и наехал на дерево. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, от полученных травм скончалась женщина 1957 года рождения. Также пострадала девочка 2009 года рождения.

ДТП с пострадавшими произошло в Великолукском районе. В 18.30 6 июля на 36-м км дороги Великие Луки - Усвяты водитель 1966 года рождения не справился с управлением «Тойотой» и съехал в кювет. В результате ДТП пострадала женщина 1979 года рождения, она госпитализирована.