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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщина за рулем «БМВ» сбила пешехода в Великих Луках и столкнулась с «Мицубиси»

08.07.2019 11:17|ПсковКомментариев: 0

За 5 июля на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Острове в 10.40 у дома 19 по улице 25 Октября велосипедист – молодой человек 2002 года рождения, управляя велосипедом и пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись, совершил столкновение с «Джили» под управлением молодого человека 1995 года рождения. В результате ДТП велосипедист получил незначительные травмы.

В Великих Луках в 17.20 у дома 7 по улице Льва Толстого водитель «БМВ Х-3» – женщина 1984 года рождения, совершила наезд на пешехода – мужчину 1986 года рождения, который переходил проезжую часть по линии тротуара, после чего «БМВ Х3» по инерции продолжил движение и совершил наезд на «Мицубиси Галант» под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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