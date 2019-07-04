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8-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Советской Армии в Пскове

За 6 июля на территории Псковской области зарегистрированы ДТП с пострадавшими. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Порховском районе в 12.50 на 22-м км автодороги Порхов - Успенье водитель «Шевроле Камаро» - мужчина 1977 года рождения, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, съехал в левый кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадал водитель.

В Пскове в 13.20 у дома 64-б по улице Советской Армии водитель «Шевроле Нива» - мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1981 года рождения и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал пассажир «Лада-Ларгус» – девочка 2011 года рождения, не госпитализирована.

В Куньинском районе в 23.15 на 26 км дороги Плотичино - Кунья водитель «Лэнд Ровера» - мужчина 1975 года рождения, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения и наезд на камень. В результате ДТП пострадал водитель.