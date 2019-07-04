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53-летняя женщина получила травмы в ДТП на Северном обходе

7 июля в 16.40 на 4-м км дороги Псков-Большая Дуга-Стороп в Ваулино в Псковском районе водитель «Хундай I10» - женщина 1962 года рождения, на прямом участке дороги не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля.

В Пскове в 17.42 на 3-м км Северного обхода водитель «Лада-Ларгус» - мужчина 1967 года рождения, не убедился в безопасности маневра «обгон» и совершил столкновение с «Мицубиси Space Star» под управлением женщины 1976 года рождения, которая совершала маневр разворота. В результате ДТП травмы получила пассажир «Лада-Ларгус» - женщина 1966 года рождения.