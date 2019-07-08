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Пожилая велосипедистка попала в ДТП в Новом Изборске

Велосипедистка попала в ДТП в Новом Изборске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, 9 июля в 10.00 в Новом Изборске у дома №26 по ул. Изборской велосипедист - женщина 1948 год рождения, двигаясь по встречной полосе против движения, не справилась с управлением и совершила наезд на автомобиль «ГАЗ-35071» под управлением мужчины 1956 года рождения В результате ДТП велосипедистка с полученными травмами госпитализирована.

В то же утро, в 7.25, на автодороге Псков - Большая Дуга - Стороп в Псковском районе водитель автомобиля «Лада Веста» - мужчина 1955 года рождения - на регулируемом перекрестке при повороте налево по разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу движущемуся со встречного направления самосвалу «Скания-Т124» под управлением молодого человека 1990 года рождения и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал водитель «Лады».