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В ДТП на трассе Псков - Гдов перевернулась легковушка

На трассе Псков - Гдов произошло ДТП, участником которого стали 2 легковые машины. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла в дневное время 10 июля, на 6-м километре трассы.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонткте»

«Столкнулись «Nissan Qashqai» и «Сhevrolet Aveo». Автомобиль «Сhevrolet» врезался в разворачивающийся «Nissan», когда двигался в попутном направлении. Оба автомобиля получили повреждения», - сообщили в пресс-службе управления.

Кроме того, в ведомстве добавили, водители обеих машин - мужчины, и ДТП обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники ГИБДД.