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«Семерка» и «Форд» столкнулись в Великолукском районе, пострадали семь человек

ДТП произошло на 15-м км автодороги Великие Луки - Невель в Великолукском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не предоставил преимущество водителю «Форда», в результате чего машины столкнулись.

На данный момент имеется информация о семи пострадавших, которых забрала «скорая помощь». Серьезные травмы получил водитель ВАЗа, остальные пострадавшие - незначительные травмы.

Добавим, что в ВАЗе находилось двое взрослых и один несовершеннолетний, в «Форде» - двое взрослых и двое несовершеннолетних.