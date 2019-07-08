Появились фотографии с места ДТП, в котором пострадали семь человек

Появились фотографии с места ДТП, произошедшего 10 июля в 14:15 на 15 км автодороги Великие Луки - Невель Великолукского района.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 не предоставил преимущество водителю «Форда», в результате чего машины столкнулись.
На данный момент имеется информация о семи пострадавших, которых забрала «скорая помощь».
Серьезные травмы получил водитель ВАЗа, житель поселка Дедовичи, 2000 года рождения, остальные пострадавшие - незначительные травмы.
Добавим, что в ВАЗе находилось двое взрослых и один несовершеннолетний, в «Форде» - двое взрослых и двое несовершеннолетних. Известно, что автомобилем «Форд Фьюжн» управлял великолучанин 1966 года рождения.
Все пострадавшие доставлены в больницу Великих Лук.