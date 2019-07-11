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По делу жителя Псковской области, обвиняемому в смерти из-за нарушения ПДД, заявили иски на 48 млн рублей

По уголовному и гражданскому делу в отношении жителя Псковской области, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (статья 264 части 3 УК РФ), заявили иски на сумму более 48 миллионов рублей. Как пишет портал «Postimees», если вину подозреваемого докажут - такую сумму потребуют либо с работодателя мужчины - эстонской фирмы «Serger Trans OÜ», либо с фирмы, являющейся владельцем грузовика «Swedbank Liising AS». Действия водителя расценили как умышленные - преступление средней тяжести, за которое грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: Postimees

По информации портала, имеющий эстонское и российское гражданство житель Псковской области попал в ДТП 25 февраля. Это случилось на трассе Шимск - Старая Русса - Великие Луки, в Новгородской области, когда мужчина в первом рейсе на новом рабочем месте перевозил шины на фуре «Iveco». Сейчас житель Псковской области находится под арестом более трех месяцев.

По данным источника, ДТП произошло на обледенелой дороге. Следовавший позади легковой автомобиль начал по встречной полосе обгонять грузовик, управляемый жителем Псковской области. В этот момент на «встречке» появился другой легковой автомобиль - «Volvo XC-60», за рулем которого был россиянин 1987 года рождения. Согласно показаниям водителя фуры, он начал сбрасывать скорость, и обеим легковушкам с трудом удалось разъехаться, избежав столкновения.

По словам адвоката, водитель грузовика обратил внимание, что встречный автомобиль проехал рядом с его кабиной, после чего фуру стало заносить. Он затормозил, смог удержать автомобиль и остановился на обочине встречной полосы. Потихоньку он смог перебраться на свою полосу, остановил машину и вышел осмотреть грузовик, решив, что возникла проблема с колесом. Все было нормально, вокруг он никого не увидел, доехал до ближайшей заправки и еще раз осмотрел грузовик. Увидел небольшое повреждение тента и задней левой стойки фургона, прицеп поврежден не был. Мужчина предположил, что кто-то либо ударил автомобиль и уехал, либо он получил повреждения, когда грузовик занесло. Он зафиксировал повреждения ремнем и сфотографировал их. Отправил работодателю фото, созвонился, спросил, что делать.

После этого житель Псковской области, по поручению работодателя, отвез груз в Москву и отправился в Рыбинск, за новой партией. Там 1 марта сотрудники ГИБДД сообщили псковичу о ДТП. Выяснилось, что красный автомобиль Volvо, за рулем которого находился россиянин 1987 года рождения, после столкновения оказался на обочине в сугробе, фары не горели. Водитель Volvo погиб, а действия водителя фуры расценили как оставление места ДТП.