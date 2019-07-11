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1 человек погиб и 6 пострадали в ДТП на трассе в Острове. ФОТО

Около 02.30 12 июля в Островском районе произошло ДТП, в котором 1 человек погиб, и 6 человек получили травмы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, на 336-м км трассы Р-23 на въезде в Остров водитель автомашины «Ауди» 2001 года рождения не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Шкода», в котором находились петербуржцы.

В результате ДТП на месте погиб водитель «Шкоды» - мужчина 1967 года рождения. Также травмы получили его пассажиры: две девочки 2008 года рождения и две женщины 1972 и 1982 годов рождения.

Водитель «Ауди» - житель Острова - госпитализирован в тяжелом состоянии. Пассажир «Ауди» - молодой человек 1999 года рождения - также доставлен в больницу.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области