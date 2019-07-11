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В Псковской области участились случаи ДТП на железнодорожных переездах

С начала года, согласно статистике, наибольшее количество ДТП на железнодорожных переездах в Псковской области пришлось на начало июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Самое тяжелые последствия вызвало столкновение грузового автомобиля и служебного дизельного поезда, произошедшее 1 июля. Проигнорировав запрещающие сигналы, водитель тягача с полуприцепом, перевозившего железобетонные плиты, выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся рельсовым автобусом. ДТП повлекло за собой тяжелейшие последствия: машинист и его помощник погибли, остальные работники, находившиеся в поезде, были госпитализированы. В результате столкновения рельсовый автобус, сошедший с рельсов, поврежден до состояния исключения из инвентарного парка, получила повреждения железнодорожная инфраструктура.

Событие, произошедшее 4 июля, задержало в пути пассажирский поезд сообщением Санкт-Петербург – Минск. Причиной стало ДТП на переезде перегона Дно – Вязье. Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и совершил выезд на железнодорожный переезд при запрещающей сигнализации.

До этого ДТП на переездах были зафиксированы в феврале и апреле 2019 года. 16 февраля в Невеле на регулируемом железнодорожном переезде 465 км, оборудованном автоматической переездной сигнализацией, произошел выезд автомобиля марки ГАЗ-5205, который проигнорировал запрещающие показания переездной сигнализации и неоднократно подаваемые машинистом электропоезда звуковые сигналы. Несмотря на применение машинистом экстренного торможения, столкновения предотвратить не удалось. Локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали.

5 апреля 2019 года произошло дорожно-транспортное происшествие на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Остров – Брянчаниново. Машинист локомотива увидел в непосредственной близости выезжающий на железнодорожный переезд легковой автомобиль, водитель которого не реагировал на подаваемые сигналы большой громкости и запрещающие показания автоматической переездной сигнализации. Столкновения избежать не удалось – был разбит автомобиль, тепловоз получил незначительные повреждения. Человеческих жертв нет.

ДТП произошли в результате пренебрежения правилами безопасности водителями автомобилей, решившими проскочить на запрещающие сигналы и пренебрегавшими не только собственной безопасностью, но и жизнями сотрудников локомотивных бригад, пассажиров.

Железнодорожники принимают технические и организационные меры для изменения ситуации. Было прекращено движение автомобильного транспорта через 4 нерегулируемых переезда на станциях Невель и Пустошка, отремонтированы проезжие части на более 30 железнодорожных переездах в границах региона, осуществлена вырубка кустарников для обеспечения лучшей видимости для участников дорожного движения. Помимо этого сотрудники дистанций пути в Псковской области организовали рейды и профилактические акции. С начала года с водителями провели многочисленные беседы с напоминанием о правилах дорожного движения и особенностях работы железнодорожных переездов.

Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов для сохранения здоровья и жизней участников дорожного движения, пассажиров и работников ОАО «РЖД».