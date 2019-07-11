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В Псковском районе ищут очевидцев ДТП, совершенного водителем в состоянии наркотического опьянения

Органами предварительного следствия устанавливаются очевидцы ДТП, в котором пострадали двое пассажиров. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном отделе ОМВД России по Псковскому району, 9 мая около 11.00 в Псковском районе гражданин 1981 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-21101» (госномер О087МУ/60).

В деревне Голубово у дома №1-В в Хвойном проезде он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира – мужчина 1941 года рождения и женщина 1940 года рождения. Они были госпитализированы.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться в органы предварительного следствия и позвонить по телефонам 8(8112) 593-327, 676-872, 8-953-234-46-17 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №26.