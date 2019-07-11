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Очевидцев наезда мопеда на пенсионерку на мосту Невского продолжают искать в Пскове

В Пскове устанавливают личность водителя мопеда, который совершил наезд на пожилую женщину.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по городу Пскову, по имеющимся сведениям, 8 июля около 10.00 в Пскове на улице Кузбасской дивизии возле дома №19 - мост Александра Невского неустановленный водитель мопеда совершил наезд на женщину 1941 года рождения. Она двигалась по мосту Невского в сторону улицы Чудской. Водитель с места ДТП скрылся. А пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт.

Очевидцев произошедшего, а также лиц, располагающих информацией о данном ДТП, просят обратиться по телефонам: 29-25-82, 29-25-83 или 02.

На фото зафиксирован предположительно водитель мопеда.