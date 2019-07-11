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Пассажирка автомобиля ZAZ Chance скончалась в результате ДТП в Псковском районе

Пассажирка автомобиля ZAZ Chance скончалась в результате ДТП в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 13 июля в 11.50 на 5 км автодороги Псков - Кислово - Палкино водитель автомобиля ZAZ Chance - мужчина 1973 года рождения - управляя машиной в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, съехал в левый кювет, где опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля получил незначительные травмы, пассажир машины (личность устанавливается), с полученными травмами была госпитализирована в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница», где впоследствии скончалась.