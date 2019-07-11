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Лихач на мотороллере угодил в кювет в Куньинском районе

14 июля в 13.40 в Куньинском районе в деревне Трубицы водитель мотороллера - мужчина 1957 года рождения - выбрал небезопасный скоростной режим, на закругленном участке дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован.

Вчера в 16.23 в Великих Луках у дома №7 по улице Ботвина водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на пешехода – женщину 1947 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована.

Вчера в 22.30 у дома №7/31-А по Рижскому проспекту в Пскове водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», мужчина 1973 года рождения, осуществил проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на молодого человека 2000 года рождения, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

В субботу, 13 июля, в 23.50 на 237 км автодороги Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе водитель «Рено-Логан», женщина 1978 года рождения, выбрала небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и совершила столкновение с «Рено Магнум» с прицепом под управлением мужчины 1984 года рождения, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадал водитель и пассажир «Рено Логан» – девочка 2014 года рождения.

Всего в период с 12 по 14 июля на дорога Псковской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 16 получили травмы разной степени тяжести. Задержано 34 водителя в состоянии алкогольного опьянения.