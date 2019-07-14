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В тройном ДТП на Вокзальной в Пскове пострадали мальчик и женщина

На улице Вокзальной в Пскове столкнулось несколько легковых автомобилей: «Lada», «Opel Vectra» и «Volkswagen Jetta». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла 15 июля, примерно в 17.40. В ДТП пострадали пассажиры управляемого мужчиной 1984 года рождения автомобиля «Volkswagen»: мальчик 2008 года рождения и женщина 1976 года рождения.

«Автомобиль "Lada", за рулем которого был мужчина 1984 года рождения, врезался в стоящую машину "Opel", управляемую мужчиной 1999 года рождения. Из-за толчка "Opel" врезался в "Volkswagen"», - отметили в управлении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что за 15 июля на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых ранения различной степени тяжести получило 3 человека, и одно ДТП совершено водителем в состоянии алкогольного опьянения.