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Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Народной в Пскове

Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Народной в Пскове сегодня, 16 июля.

Фото: группа «Инцидент Псков» социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, автомобиль «ФИАТ» под управлением мужчины ехал прямо по улице Народной. У дома №25 вне пешеходного перехода на проезжую часть выскочила мама с ребенком. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний: с травмами головы он был доставлен в Детскую областную больницу.

Его жизни ничто не угрожает, диагноз устанавливаются. Женщина не пострадала. На месте работают сотрудники ГИБДД

Мужчина, находившийся за рулем автомобиля, направлен на медицинское освидетельствование.