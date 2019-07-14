АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре автомашины столкнулись на трассе в Невельском районе, травмы получили четыре человека

17 июля в 14.55 четыре автомашины столкнулись на 520-м км трассы Р-23 в Невельском районе.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, мужчина 1962 года рождения за рулем автомашины «Рено Сандеро» при выезде на перекресток не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «Фольксваген Тигуан» под управлением мужчины 1954 года рождения.

В результате столкновения водитель «Фольксваген Тигуан» потерял управление и врезался в стоящий ВАЗ- 21124, который в свою очередь въехал в «Ладу Ларгус».

Пострадали водитель «Рено» и его пассажирка 1962 года рождения, а также пассажиры «Фольксваген Тигуан»: мужчина 1966 года рождения и женщина 1954 года рождения.

Фото из группы «Жесть по-псковски» ВКонтакте