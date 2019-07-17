АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщине за рулем «Лады» стало плохо на улице Инженерной в Пскове, и она выехала на встречку. ФОТО

17 июля днем на улице Инженерной в Пскове произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, водителю автомашины «Лада Веста» - женщине 1957 года рождения - в момент движения в сторону улицы Индустриальной стало плохо. Автомашина выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель «Лады Ларгус» и пассажиры «Лады Весты» - женщина и мужчина 1957 года. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, диагнозы уточняются.

На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожные инспекторы дополнительно регулируют дорожное движение на участке улицы Инженерной.

Фото из группы «Жесть по-псковски» в соцсети ВКонтакте