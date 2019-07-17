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Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Дновском районе

В 10.26 17 июля произошло ДТП на 45-м км дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы в Дновском районе с участием легкового автомобиля.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, водитель «Фольксваген Пассат» - женщина 1980 года рождения - при обгоне не справилась с управлением и съехала на обочину, наехала на припаркованную «Киа Рио», после удара «Фольксваген» пересек проезжую часть и врезался в припаркованный на другой обочине «Фольксваген Поло».

В результате ДТП пострадала водитель «Киа Рио» - женщина 1987 года рождения, не госпитализирована.