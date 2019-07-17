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С ДТП на улице Советской армии в Пскове госпитализировали женщину и младенца

В ДТП с иномарками «Toyota» и «Audi», которое произошло в Пскове, на улице Советской армии, пострадали женщина и младенец. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 19 июля, сигнал поступил - в 15.25.

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Пострадавшие - женщина 1993 года рождения и младенец 2019 года рождения - пассажиры «Audi».

«По предварительной информации, водитель "Toyota" - мужчина 1987 года рождения - поворачивал поворот налево и не уступил "Audi", за рулем которой была женщина 1990 года рождения. Эта женщина получила ушиб, но не пострадала. А ее пассажиры - госпитализированы. У пассажирки, возможно, закрытый перелом», - отметили в ведомстве.