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Полицейские продолжают поиск свидетелей ДТП в Псковском районе

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району ищет свидетелей ДТП, произошедшего в деревне Голубово, у дома № 1-B в Хвойном проезде. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этом ДТП пострадало двое пассажиров.

Напомним, в Псковском районе 9 мая 2019 года около 11 часов мужчина 1981 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-21101» (государственный регистрационный знак «О087МУ/60»). В деревне Голубово у дома №1-в в Хвойном проезде он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали два пассажира – мужчина, 1941 года рождения, и женщина, 1940 года рождения. Они были госпитализированы.

Очевидцев данного ДТП просят обратиться в органы предварительного следствия и позвонить по телефонам: 8 (8112) 593-327, 676-872, 8-953-234-46-17 или обратиться по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №26.