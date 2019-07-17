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В ДТП под Псковом погиб велосипедист

Около восьми часов вечера сегодня, 21 июля, на первом километре дороги Псков - Кислово – Палкино легковой автомобиль сбил велосипедиста. В результате ДТП велосипедист погиб на месте.



Фото: группа «Инцидент Псков», ВКонтакте

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации наезд совершил мужчина 1968 года рождения, управлявший автомобилем «Хонда». Жертвой столкновения стал мужчина 1960 года рождения, который двигался в попутном направлении на велосипеде.

Водитель не пострадал. Визуальных признаков опьянения у него не обнаружено.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.