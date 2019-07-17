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27-летняя девушка пострадала в ДТП на Кузбасской дивизии

ДТП с пострадавшими произошли 21 июля на дорогах Псковской области. В 01.46 на Кузбасской дивизии мужчина 2000 года рождения за рулем автомобиля «Грейт Вол» не уступил дорогу «ВАЗ-2115» под управлением мужчины 1985 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, в результате ДТП пострадала пассажир «ВАЗа» - женщина 1992 года рождения.

21 июля на 116-м км дороги Заполье - Гдов в Гдовском районе водитель автомобиля «ВАЗ-2115» 1997 года рождения не справился с управлением, съехал в левый кювет. В результате ДТП пострадала пассажир - женщина 1993 года рождения, госпитализирована.