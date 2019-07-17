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В Себежском районе мужчина пострадал при столкновении фуры и легкового автомобиля

За 19 июля на территории Псковской области зарегистрированы ДТП, в которых есть пострадавшие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Куньинском районе в 07.30 на 422-м км дороги Москва - Балтия водитель «Фольксваген-Транспортер» - мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый придорожный кювет по ходу движения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля - мужчина 1978 года рождения.

В Себежском районе в 09.10 на 615-м км автодороги Москва - Балтия водитель «Даф» с полуприцепом - мужчина 1978 года рождения, управляя транспортным средством, совершил столкновение с «Дэу-Нексиа» под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель «Дэу-Нексиа».

В Стругах Красных в 17.30 у дома 20 по улице Советской водитель «Рено-Дастер» – женщина 1955 года рождения, управляя автомобилем, совершила наезд на двух пешеходов – женщину 1977 года рождения и мальчика 2012 года рождения, которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили незначительные травмы, не госпитализированы.