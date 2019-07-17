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Пенсионерка госпитализирована после ДТП в Невельском районе

20 июля на дорогах Псковской области зарегистрированы ДТП, в которых есть пострадавшие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 13.40 на 37-м км дороги Невель - Язно в Невельском районе водитель «ВАЗ-211440» - мужчина 1949 года рождения, не справился с управлением, съехал в левый кювет по ходу движения и совершил наезд на дерево. В результате ДТП в Невельскую больницу доставлены водитель и пассажиры - женщины 1964 и 1935 годов рождения.

В 15.45 на 439-м км автодороги Москва - Балтия в Куньинском районе водитель «Лада-217230» - мужчина 1969 года рождения, нарушил ПДД и совершил столкновение с «ВАЗ-21124» под управлением мужчины 1986 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗ-21124».

В Бежаницком районе в 18.05 в Махново водитель мопеда «Ranger» – молодой человек 2004 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение земельного участка, после чего упал на землю. В результате ДТП пострадал водитель мопеда, не госпитализирован.

В Псковском районе в 23.10 на 9 км дороги Псков-Кислово-Палкино неустановленный водитель, управляя «Дэу-Нексиа», на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП пострадали пассажиры – мужчина 1989 и молодой человек 1998 годов рождения.