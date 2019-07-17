АвтоМир / Происшествия / ДТП

15-летняя девушка за рулем «ВАЗа» съехала в кювет в Печорском районе

21 июля в 11.04 в деревне Задребье в Печорском районе водитель «ВАЗ-2109» - девушка 2004 года рождения, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирована.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в 13.00 на 4-м км дороги Усть-Долыссы-Курилиха в Невельском районе водитель «Мицубиси Аутлендер» - мужчина 1981 года рождения, совершил столкновение с «Лада Ларгус» под управлением мужчины 1953 года рождения. В результате ДТП в больницу госпитализированы водитель и пассажир «Лада-Ларгус» - женщина 1955 года рождения. Также пострадал пассажир «Мицубиси Аутлендер» - девочка 2012 года рождения.

В Псковском районе в 15.40 у дома 11 по улице Вокзальной в деревне Торошино неустановленный водитель на скутере совершил наезд на пешехода - женщину 1988 года рождения, которая находилась на обочине проезжей части. В результате ДТП пострадал пешеход. Водитель с места ДТП скрылся.