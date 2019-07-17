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В Стругокрасненском районе легковушка протаранила ограждение и слетела в кювет

В Стругокрасненском районе, на дорожном участке Цапелька - Новоселье, легковой автомобиль слетел в кювет. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 22 июля.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дорожное ограждение и слетел в кювет», - отметили в управлении.

Источник: группа «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте»

Кроме того, в ведомстве добавили, что пострадавших нет.