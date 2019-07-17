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Водитель скутера не пропустил «Хендай» в Острове и оказался в больнице

В 20.27 23 июля поступило сообщение о ДТП на улице 25 Октября в городе Острове с участием легкового автомобиля и скутера.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на 1-м км автодороги Остров - Новоржев мужчина 1976 года рождения за рулем скутера «Торнадо» при везде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю «Хендай Акцент» под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате ДТП водитель скутера госпитализирован.

В 00.25 23 июля на 184-м км трассы Р-23 в Стругокрасненском районе 19-летний водитель автомашины ВАЗ-21154 не выбрал безопасную дистанцию до едущей впереди фуры «Скания» и совершил с ней столкновение. Пострадал пассажир ВАЗа 2004 года рождения.

Фото из группы «Подслушано в Острове» в соцсети ВКонтакте