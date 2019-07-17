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Власти Пскова через суд вернут средства на восстановление ограды на Советском мосту

Власти Пскова ведут работу по взысканию через суд средств на восстановление ограды на Советском (Троицком) мосту. Об этом рассказала заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова 25 июля на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

С помощью ГИБДД установлены данные 4 физических лиц – виновников ДТП, во время которых были повреждены элементы ограждения на мосту. Сейчас собственник городского имущества (КУМИ) ведет с ними досудебную претензионную работу. По одному физлицу уже имеется реакция - отказ вернуть средства, потраченные на восстановление ограждения. По словам В. Зубовой, после соблюдения всех установленных процедур КУМИ будет обращаться в суд для взыскания.