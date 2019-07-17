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В Пскове установят «лежачего полицейского» на улице Звездной

В Пскове установят нового «лежачего полицейского» на пешеходном переходе на улице Звездной. Такое решение принято 25 июля на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция внесла ряд предложений по подготовке улично-дорожной сети к началу нового учебного года. Одно из предложений – установка искусственной дорожной неровности на переходе у дома №18 (участок между ул. Труда и Юности).

Переходом пользуется большое количество детей – учащиеся школы №21 и детских садов, расположенных в жилом массиве улицы Звездной.