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Псковичка погибла в аварии в Петербурге, двое маленьких детей в тяжелом состоянии. ВИДЕО

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Петербурге. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, авария была зафиксирована в Калининском районе города.

Видео из группы «Вконтакте»: vk.com/spb_today.

24 июля в 13:00 на пересечении Светлановского и Северного проспектов женщина, управляя автомобилем марки Hyundai Accent, при повороте налево нарушила ПДД и не предоставила преимущество в движении, в результате чего совершила столкновение с двигавшимся в прямом направлении с автомобилем Mercedes Benz.

В автомобиле Hyundai находилось 4 человека: уроженка Пскова Юлия Геттуева, ее двое детей - девочка возрастом четыре месяца, находившаяся на руках у матери в момент аварии, и мальчик возрастом 2 года 4 месяца. Со слов очевидцев, при аварии мальчик вылетел в окно. За рулем находилась сестра супруга Юлии Геттуевой.

В результате ДТП псковичка 1987 года рождения скончалась от полученных телесных повреждений. Похороны состоялись сегодня, 26 июля, в Пскове.

Мальчик 2017 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом легких, в крайне тяжелом состоянии, и ребенок 2019 года рождения, с ушибом печени, гематомой, ссадиной лба, гематомой мягких тканей правого бедра в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы. Водитель Hyundai с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Фото из группы «Вконтакте»: vk.com/spb_today.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).