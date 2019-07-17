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В ДТП на трассе Санкт-Петербург - Псков 4 человека погибло и 2 пострадало

Два автомобиля - «Mitsubishi Pajero Sport» и «Kia Sorento» - столкнулись на 135-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков, в Лужском районе Ленинградской области. ТАСС пишет, что ДТП произошло днем 28 июля. Как сообщается в распространенном региональным управлением ГИБДД сообщении, погибли 4 человека, а еще 2, в том числе несовершеннолетний, пострадали.

Источник: dtp47rus/vk.com

«В результате ДТП погибли трое мужчин и одна женщина. Также пострадали еще два пассажира, один из них несовершеннолетний», - сказано в сообщении.