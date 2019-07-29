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3-летняя девочка пострадала в ДТП с участием четырех автомобилей в Псковском районе

ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

27 июля в 12.20 на 9-м км дороги Псков - Гдов в Псковском районе водитель автомашины «Тойота РАВ4» - женщина 1983 года рождения, выбрала небезопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении «Опель Корса» под управлением девушки 1993 года рождения и столкнулась с ней.

Далее водитель «Опель Корса» совершила столкновение с «ВАЗ-21154» под управлением мужчины 1981 года рождения, после чего водитель «ВАЗа» столкнулся с автомобилем под управлением мужчины 1982 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель «Опель Корса» и пассажир «Тойота РАВ4» - девочка 2016 года рождения.