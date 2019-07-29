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«Шкода Рапид» съехал в кювет в Себежском районе, есть пострадавшие

27 июля в 15.00 у дома 85 по проспекту Гагарина в Великих Луках водитель «Форд Фокус» – молодой человек 1989 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до двигающегося впереди автомобиля и совершил столкновение с «Рено Дастер» под управлением молодого человека 1996 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области. В результате ДТП пострадал водитель «Рено Дастер».

В Пскове 27 июля в 17.20 у дома 49 по Крестовскому шоссе водитель «Шевроле Авео» - мужчина 1983 года рождения, не предоставил преимущество в движении «Сузуки Джимни» под управлением женщины 1967 года рождения и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Сузуки Джимни» – женщина 1947 года рождения.

В этот же день Себежском районе в 23.20 на 40 км дороги Пустошка-Себеж водитель «Шкода Рапид» - мужчина 1975 года рождения, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали пассажиры - мужчина 1980 и девушка 1991 годов рождения. Водитель употребил спиртное после ДТП.