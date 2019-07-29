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«Ниссан Кашкай» сбил 22-летнюю велосипедистку на Инженерной

ДТП с велосипедистами произошли 27 июля в Пскове и Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Пскове в 16.30 у дома 124 по улице Инженерной водитель «Ниссан Кашкай» - молодой человек 1994 года рождения, совершил наезд на велосипедиста - девушку 1997 года рождения. В результате ДТП пострадал велосипедист.

В Печорском районе в 22.45 на 19 км дороги Неелово-Кудина Гора-Печоры водитель «ВАЗ-21113» - мужчина 1963 года рождения, совершая поворот налево не уступил дорогу велосипедисту - молодому человеку 1997 года рождения - и совершил на него наезд. В результате ДТП пострадал велосипедист.