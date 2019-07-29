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Женщина и годовалый ребенок доставлены в больницу после ДТП в Пушкиногорском районе

ДТП с пострадавшими произошло в Пушкиногорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 1 августа в 09:10 поступило сообщение о ДТП на 372 км дороги Санкт-Петербург — Невель в Пушкиногорском районе с участием легкового и грузового автомобилей.

Водитель «Киа Сид» 1985 года рождения при перестроении после обгона столкнулся с движущимся впереди «Митсубиси фусо кантер» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель «Киа», не госпитализирован, также травмы получили женщина и мальчик 2018 года рождения, оба пассажиры автомобиля «Киа Сид», они госпитализированы в больницу.