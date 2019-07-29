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Пенсионер сбил женщину на Рижском проспекте

ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода произошло 3 августа в 17.50 на Рижском проспекте, 67а. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель автомобиля «Мазда 323», мужчина 1949 года рождения, совершил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения. Пешеход госпитализирована.

В 17.15 4 августа поступило сообщение о ДТП в Порховском районе, на 178-м км трассы Великий Новгород - Псков с участием легкового автомобиля и мопеда. Водитель «Киа Сид», мужчина 1987 года рождения, при обгоне столкнулся с мопедом под управлением молодого человека 2006 года рождения, который поворачивал налево.

В результате ДТП молодой мопедист госпитализирован.