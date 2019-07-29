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Пенсионерка пострадала при столкновении «ВАЗа» и «Опеля» в Великих Луках

2 августа в 14.10 у дома 79 по Октябрьскому проспекту в Великих Луках произошло ДТП. Водитель «ВАЗ-2109» - мужчина 1954 года рождения, не предоставил преимущество в движении «Опель Зафира» под управлением мужчины 1977 года рождения и столкнулся с ним. В результате ДТП пострадал пассажир «Опеля» - женщина 1951 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

3 августа в 14.50 на 15 км дороги Печоры - Старый Изборск до границы с Эстонской Республикой в Печорском районе водитель «УАЗ-330365» - мужчина 1949 года рождения, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода - мужчину 1964 года рождения, который находился около стоящего «Фиат Добло». В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, не госпитализирован.