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Два малолетних ребенка получили травмы в ДТП в Островском районе

4 августа у дома № 9 по улице Советской в Красногородске неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пешехода - молодого человека 1996 года рождения, который находился на обочине. В результате ДТП пострадал пешеход, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

4 августа в 14.30 на 337-м км трассы Петербург - Невель в Островском районе водитель «Крайслер» - девушка 1996 года рождения, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу «Рено Конго» под управлением мужчины 1970 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо, и совершила с ним столкновение. В результате ДТП пострадали: пассажир «Крайслер» - мальчик 2016 года рождения, водитель и пассажиры «Рено» - мальчик 2017 года рождения, женщина 1989 года рождения.