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Двухлетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть, госпитализировали в Бежаницах

4 августа в 20.20 у дома № 1а по улице Дружбы в Бежаницах водитель автомашины «Тойота Карина» - женщина 1987 года рождения, совершила наезд на пешехода - девочку 2017 года рождения, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 23.25 у дома № 2 по улице Лесной в Пскове водитель «Ситроен-Берлинго» - мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением, съехал с дороги и совершил наезд на дерево. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля – женщины 1975 и 1976 годов рождения.