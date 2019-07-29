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В Порховском районе «ВАЗ» выехал на встречку, госпитализированы четыре человека

ДТП с четырьмя пострадавшими произошло 5 августа в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 15.00 на 20-м км дороги Осиновичи - Славковичи - Сорокино в деревне Большие Пети произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Водитель «ВАЗ-2106», мужчина 1994 года рождения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Логан» под управлением мужчины 1970 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗа», пассажир «ВАЗа», девушка 1999 года рождения, пассажиры «Рено» - девочка 2004 года рождения, а также женщина 1978 года рождения.

Все пострадавшие госпитализированы.