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16-летний мопедист госпитализирован после столкновения с «Фольксвагеном» в Опочке

6 августа около 15.00 произошло ДТП в Псковском районе с участием легкового автомобиля. Водитель «Фав», мужчина 1959 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет. В результате ДТП пострадал мужчина 1990 года рождения, не госпитализирован, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 17.05 6 августа произошло ДТП в Опочке на Советской площади с участием легкового автомобиля и мопеда. Водитель «Фольксваген Пассат» 1988 года рождения при повороте налево столкнулся с мопедом под управлением юноши 2003 года рождения, который ехал навстречу. В результате пострадал водитель мопеда, госпитализирован.