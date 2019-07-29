Сбой в работе светофоров стал причиной аварии на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. ФОТО

В Пскове разрешат поворот с улицы Западной налево на Рижский проспект с двух полос

Больше 400 человек привлечено к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения по фотографиям, присланным в ГИБДД Пскова

Мужчина госпитализирован после наезда на дерево в Идрице

Почему стоит вложиться в Nissan?